Медовый Спас отметили в деревне Лидино в Воскресенске

Медовый Спас — важный православный праздник в русской культуре. В этот период начинается Успенский пост, а пчеловоды завершают сбор меда.

Жители деревни Лидино ежегодно устраивают праздник в честь Медового Спаса. Их поздравили руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, благочинный второго Воскресенского округа, настоятель Вознесенского храма в селе Барановское протоиерей Сергий Рыбаков и муниципальный депутат Сергей Кондратьев.

По народным поверьям, после Медового Спаса начинается новый цикл природы — дни становятся короче, а ночи прохладнее. Праздник стал важным событием, укрепляющим связи между поколениями и поддерживающим традиционную русскую культуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.