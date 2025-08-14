Медовый Спас отметили в деревне Лидино в Воскресенске

Медовый Спас — важный православный праздник в русской культуре. В этот период начинается Успенский пост, а пчеловоды завершают сбор меда.

Жители деревни Лидино ежегодно устраивают праздник в честь Медового Спаса. Их поздравили руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, благочинный второго Воскресенского округа, настоятель Вознесенского храма в селе Барановское протоиерей Сергий Рыбаков и муниципальный депутат Сергей Кондратьев.

По народным поверьям, после Медового Спаса начинается новый цикл природы — дни становятся короче, а ночи прохладнее. Праздник стал важным событием, укрепляющим связи между поколениями и поддерживающим традиционную русскую культуру.

Ранее губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев  напомнил, что на сайте  welcome.mosreg.ru  есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

