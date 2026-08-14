Медовый Спас отметили в деревне Лидино в Воскресенске
Народно-церковный праздник традиционно начался с молебна, водосвятия и освящения меда. Богослужение провел иерей Георгий Лобков, настоятель Вознесенского храма села Барановское.
В рамках мероприятия гостей ждал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами дома культуры села Конобеево муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр».
С поздравительной речью к жителям обратился председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко. Он поздравил всех присутствующих с праздником и вручил активным жителям деревни благодарственные письма главы округа Алексея Малкина. Также жителей поздравили депутат местного Совета депутатов Сергей Кондратьев и руководитель Ассоциации ветеранов СВО в муниципалитете Олег Стегура.
Мероприятие прошло в теплой и семейной атмосфере.