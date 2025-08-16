Медовый Спас отметили в Чехове

В муниципальном округе Чехов 14 августа прошли праздничные богослужения в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, известного в народе как Медовый (или Маковый) Спас. Торжества состоялись в Вознесенской Давидовой пустыни. В одном из богослужений принял участие глава округа Михаил Собакин.

Божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий (Лобов). Благочинный Чеховского церковного округа, игумен Вознесенской Давидовой пустыни Сергий (Куксов), и духовенство сослужили владыке. В кадрах со службы видно, что на молебне присутствовали десятки жителей округа, которые пришли освятить мед.

«Все в жизни православного народа связано с памятью о Боге. И вот в знак своей благодарности человек начатки своих урожаев, меда, приносит, освящает, чтобы потом вкушать в течение всего года. Ну и это как дар, потому что поделиться нужно с теми, кто не имеет такой возможности», — сказал архиепископ Аксий.