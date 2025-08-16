Медовый Спас отметили в Чехове
В муниципальном округе Чехов 14 августа прошли праздничные богослужения в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, известного в народе как Медовый (или Маковый) Спас. Торжества состоялись в Вознесенской Давидовой пустыни. В одном из богослужений принял участие глава округа Михаил Собакин.
Божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий (Лобов). Благочинный Чеховского церковного округа, игумен Вознесенской Давидовой пустыни Сергий (Куксов), и духовенство сослужили владыке. В кадрах со службы видно, что на молебне присутствовали десятки жителей округа, которые пришли освятить мед.
«Все в жизни православного народа связано с памятью о Боге. И вот в знак своей благодарности человек начатки своих урожаев, меда, приносит, освящает, чтобы потом вкушать в течение всего года. Ну и это как дар, потому что поделиться нужно с теми, кто не имеет такой возможности», — сказал архиепископ Аксий.
Местные жители отмечали значимость праздника и его традиций. «Любой православный человек, который крещен в церкви, должен соблюдать все праздники церковные», — сказал один из прихожан. «Без Бога не до порога, и поэтому мы всегда должны обращаться к Богу», — добавил другой. «Желаю всем здоровья, счастья и сладкой жизни в этот прекрасный день», — пожелал еще один участник торжеств.
Медовый Спас — первый из трех августовских Спасов; затем следуют Яблочный Спас и Ореховый Спас. Праздник остаётся важной частью церковной и народной традиции, объединяя богослужебную сторону и семейные обычаи, связанные с освящением и употреблением первого меда.