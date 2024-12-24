Медоборудование на сумму 111 миллионов рублей закупили в МОНИАГ в этом году

В этом году Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии получил новое оборудование на сумму свыше 111 миллионов рублей. Медтехнику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».
«Каждый год МОНИИАГ обновляет свой арсенал, чтобы справляться с самыми сложными задачами в области акушерства и гинекологии. И 2024 год не стал исключением: среди нового оборудования — системы эндоскопической визуализации для модернизированной роботизированной операционной, современная техника для лабораторной диагностики, а также инструменты для акушеров-гинекологов, хирургов и патологоанатомов», — отметил директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
Он добавил, что благодаря постоянной поддержке губернатора и Министерства здравоохранения Московской области институт сегодня оснащен на уровне лучших клиник страны.
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