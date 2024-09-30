Медицинскую технику и препараты отправят из Подольска в ДНР и ЛНР

Волонтеры в Подольске собрали в Донецкую и Луганскую народные республики медицинскую технику и препараты. Депутат городского совета Сергей Кулев совместно с объединением «Все на фронт» лично передаст участникам специальной военной операции гуманитарную помощь.

Жители Подольска собрали бинты, пластыри-повязки, марлевые салфетки, гигиенические и бытовые принадлежности.

Машина уже выехала в нужном направлении. На маршруте — около 20 пунктов в ДНР и ЛНР.

Жители Подольска могут принести гуманитарную помощь в пункты сбора: центр помощи военнослужащим «Красная горка» в доме № 5 на Садовой улице, «Молодежный» в доме № 8 на Почтовой улице, в поселке Дубровицы, дворец «Металлург» в микрорайоне Львовский и дом «Молодежный» в доме № 30 на одноименной площади.

Также все можно передать через волонтерский центр в доме № 1 на улице Ульяновых и в сортировочный пункт в доме № 34 на Парковой улице. Справки по телефону: 8 (496) 750-04-93.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».