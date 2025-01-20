Медицинский робот Светлана обработала 6,8 млн звонков в 2024 году

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана — помогает жителям Подмосковья вызвать врача на дом, записаться на прием или отменить запись. В прошлом году система приняла и обработала почти 6,8 миллиона звонков.
Робот Светлана помогает обрабатывать входящие звонки по телефону 122. Искусственный интеллект в сфере здравоохранения продолжают развивать.
«В прошлом году мы внедрили несколько новых функций — теперь робот Светлана умеет отменить запись к медицинскому специалисту, записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин.
Светлана работает в круглосуточном режиме и одновременно может принимать до 600 звонков. Записаться на прием к врачу можно как через голосового помощника, так и через региональный портал госуслуг «Здоровье».
Более 7 тыс человек посетили программу «Ледяное искусство» в парках Подмосковья
Первое архиерейское богослужение прошло в храме деревни Сераксеево
Глава МИД Германии попросила Путина остановить украинский конфликт
Новые спортплощадки появятся у двух детских садов в Серпухове
Глава Фрязина принял участие в крещенском богослужении
«Это ненадолго». Финансист — о возможном росте доллара после инаугурации Трампа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте