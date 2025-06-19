Медицинских работников в Чехове наградили в честь профессионального праздника

В большом зале Дворца культуры «Дружба» в Чехове почетными грамотами и благодарностями отметили лучших специалистов медицинских учреждений округа. Награды к профессиональному празднику от Министерства здравоохранения Московской области, главы муниципалитета и Совета депутатов получили свыше сотни медработников.

Глава Чехова Михаил Собакин поблагодарил собравшихся за самоотверженный труд и преданность делу.

«Выражаю нашим медикам и ветеранам слова благодарности и огромного уважения за труд, который так важен и так нужен каждому из нас. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и хорошего настроения», — сказал руководитель муниципалитета.

На мероприятие приехала почетный гражданин города Валентина Яшина. Ее общий стаж работы — 64 года, 50 из которых она проработала старшей медсестрой отделения переливания крови.

«Меня, например, вызывали всегда, днем и ночью. Я все время давала кровь, плазму», — поделилась Валентина Яшина.

Медицинские работники постоянно проходят обучение, чтобы повышать свой профессиональный уровень.

«Каждые пять лет мы повышаем квалификацию. Категория у меня первая закончилась. Сейчас нужно подготовить документы на высшую», — рассказала участковая медсестра противотуберкулезного диспансера Ольга Демитрова.

В муниципальном округе Чехов работают несколько государственных бюджетных учреждений здравоохранения. Чеховская больница включает четыре поликлинических отделения, два стационара, шесть фельдшерско-акушерских пунктов, 10 амбулаторно-поликлинических отделений, а также три офиса врача общей практики. Всего там трудятся 1024 специалиста.

В Чеховской подстанции скорой помощи работают 165 человек, на линию каждый день выходят 11 бригад. В «Национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева», рассчитанном на 200 пациентов, трудятся порядка 360 специалистов. В сентябре 2025 года 118 лет со дня основания отметит еще одно учреждения здравоохранения в Чехове — Психиатрическая клиническая больница № 5. С именем Владимира Яковенко, одного из основателей отечественной психиатрии, связана Московская областная психиатрическая больница № 2.

А сегодня в Чехове при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева возводят большую детскую поликлинику, уже построили фельдшерско-акушерские пункты, провели капитальный ремонт в бывшем военном госпитале, который стал отдельной поликлиникой, реконструируют взрослую поликлинику на Пионерской и приобретают современное высокотехнологичное оборудование.