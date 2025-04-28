Медицинские центры Подмосковья изменят режим работы в майские праздники

В преддверии праздников Министерство здравоохранения Московской области опубликовало график работы медицинских учреждений с 1 по 11 мая. Взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут принимать пациентов по особому расписанию.

«Взрослые, детские поликлиники, а также женские консультации будут работать 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 20:00, а 2, 3 и 10 мая — с 09:00 до 14:00. Выходные дни — 1, 4, 8, 9 и 11 мая», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Стоматологические клиники будут работать с 5 по 7 мая с 08:00 до 20:00, а 2, 3 и 10 мая — с 09:00 до 15:00. При этом кабинеты неотложной помощи во всех поликлиниках продолжат принимать пациентов ежедневно с 08:00 до 20:00. Такой же график установлен для обслуживания вызовов на дом.

Стационары и служба скорой медицинской помощи будут работать в обычном режиме — круглосуточно.

Для записи к врачу жители могут воспользоваться разделом «Здоровье» на региональным портале госуслуг, позвонить по номеру 122 или оформить посещение при помощи Telegram-бота.