Медицинские классы для школьников открыли в Ленинском округе

Профориентационный проект, направленный на подготовку будущих специалистов для системы здравоохранения, запустили совместно с Управлением образования администрации Ленинского округа в Видновской клинической больнице. Медицинские классы появились в школе № 7 и художественно-техническом лицее.

Первое занятие провели в лицее для 28 учеников десятых классов. Школьникам рассказали об истории медицины — от древних цивилизаций Индии, Китая и Греции до современных практик. Особое внимание уделили развитию медицины в Ленинском округе и структуре Видновской клинической больницы. Программа урока включала интерактивные задания, чтобы ребята смогли применить полученные знания на практике. Учащиеся также узнали о разнообразии медицинских специальностей и особенностях работы в сфере здравоохранения.

«Детям понравилось рассуждать, и таким образом они понимают, что врач всегда стоит перед выбором, за который несет ответственность», — рассказала заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской клинической больницы Светлана Глоба.

В рамках проекта для школьников планируют проводить экскурсии в отделения Видновской клинической больницы, а также привлекать к работе с учащимися врачей разных специальностей.