Медицинская конференция о вопросах реабилитации прошла в Мытищах

Ежедневно до 60 человек обследуют в отделении реабилитации в Мытищах. Направление можно получить у лечащего врача в ближайшей поликлинике.

Пациенты восстанавливаются в зале механотерапии, физиотерапии и массажном кабинете. Врачи помогают им прийти в себя быстрее после тяжелых травм, болезней позвоночника и нервной системы.

Сотрудники реабилитационного отделения выявляют болезни с помощью современной разработки — биорезонансной диагностики. Этот метод позволяет оценить состояние всего организма за один сеанс.

Специальные датчики фиксируют нарушения в органах и тканях. Результаты этого обследования позволяют составить план лечения и сократить процесс реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».