Медицинская конференция о вопросах реабилитации прошла в Мытищах
Специалисты обсудили работу отделения реабилитации Мытищинской больницы. Передовые технологии помогли сделать обследования эффективнее.
Ежедневно до 60 человек обследуют в отделении реабилитации в Мытищах. Направление можно получить у лечащего врача в ближайшей поликлинике.
Пациенты восстанавливаются в зале механотерапии, физиотерапии и массажном кабинете. Врачи помогают им прийти в себя быстрее после тяжелых травм, болезней позвоночника и нервной системы.
Сотрудники реабилитационного отделения выявляют болезни с помощью современной разработки — биорезонансной диагностики. Этот метод позволяет оценить состояние всего организма за один сеанс.
Специальные датчики фиксируют нарушения в органах и тканях. Результаты этого обследования позволяют составить план лечения и сократить процесс реабилитации.
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