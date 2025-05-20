Медиков в Лосино-Петровском наградили к профессиональному празднику

По поручению главы городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава его заместитель Валентина Тропанец поздравила медработников муниципалитета с Днем медицинской сестры и Днем акушерки. Специалистам вручили благодарственные письма.
Торжественное мероприятие провели в обособленном подразделении имени Матвея Гольца Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Щелковская больница». На встрече собрались специалисты из Лосино-Петровского, Щелкова и Фрязина. За преданность профессии и вклад в развитие качественной медицинской помощи их наградили благодарственными письмами.
Мероприятие украсили выступления местных творческих коллективов.
«Уважаемые медицинские работники! Благодаря вашей преданности делу, ответственности и милосердию укрепляется система здравоохранения нашего округа, сохраняются лучшие традиции российской медицины», — поблагодарила специалистов Валентина Тропанец.
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