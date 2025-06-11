Медиков наградили к профессиональному празднику в Серпухове

Награждение ко Дню медицинского работника провел временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко. Он вручил благодарственные письма лучшим медикам и ветеранам здравоохранения.

«В жизни каждого из нас врачи играют особую роль. Каждый из нас найдет, за что сказать спасибо Героям в белых халатах. Их работа требует высочайшей квалификации, выдержки и самоотдачи, постоянной готовности оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается», — сказал Алексей Шимко.

Алексей Шимко также отметил, что администрация округа делает все возможное, чтобы привлекать и сохранять квалифицированные медицинские кадры. В том числе создает условия для комфортной жизни в Серпухове.