Медиков наградили к профессиональному празднику в Можайске
Работникам больницы и стоматологической поликлинике в Можайске вручили благодарственные письма. Церемонию приурочили ко Дню медика.
Награды им передали заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова.
Почетную грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации вручили заведующей детской поликлиникой Можайской больницы, врачу-педиатру Юлии Силинской. Главная медицинская сестра учреждения Лариса Степаньянц получила почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области».
Благодарственные письма от министра и министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерства здравоохранения региона, Московской областной думы, администрации округа и профсоюзной организации вручили сотрудникам медицинских учреждений района.
Кроме того, творческие коллективы культурно-делового центра Можайска подготовили праздничный концерт.