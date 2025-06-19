Медиков наградили к профессиональному празднику в Химках

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский лично поздравили медицинский персонал.

«Ваша работа требует не только профессиональных знаний, но и душевной щедрости. Вы отдаете пациентам часть себя — и это заслуживает глубокого уважения», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Химкинская больница сохраняет статус одного из ведущих медучреждений Подмосковья. В коллективе работают как опытные врачи-наставники, так и молодые специалисты, продолжающие традиции качества медицинской помощи.

«Ваш труд — это не только лечение, но и поддержка, внимание, сострадание. Именно это делает вас настоящими профессионалами и вызывает искреннюю благодарность», — добавил Сергей Малиновский.

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. Праздник учрежден для выражения признательности людям, ежедневно выполняющим важнейшую миссию по сохранению здоровья населения.