Медиков наградили к профессиональному празднику в Химках
В преддверии Дня медицинского работника сотрудники Химкинской областной клинической больницы получили благодарственные письма. Награды вручили представители законодательной власти городского округа.
Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский лично поздравили медицинский персонал.
«Ваша работа требует не только профессиональных знаний, но и душевной щедрости. Вы отдаете пациентам часть себя — и это заслуживает глубокого уважения», — подчеркнул Владислав Мирзонов.
Химкинская больница сохраняет статус одного из ведущих медучреждений Подмосковья. В коллективе работают как опытные врачи-наставники, так и молодые специалисты, продолжающие традиции качества медицинской помощи.
«Ваш труд — это не только лечение, но и поддержка, внимание, сострадание. Именно это делает вас настоящими профессионалами и вызывает искреннюю благодарность», — добавил Сергей Малиновский.
День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. Праздник учрежден для выражения признательности людям, ежедневно выполняющим важнейшую миссию по сохранению здоровья населения.