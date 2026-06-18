Медиков и соцработников поздравили с профессиональным праздником в Серпухове

17 июня в администрации Серпухова чествовали медицинских и социальных работников — тех, кто ежедневно проявляет профессионализм и самоотдачу, спасая жизни, заботясь о здоровье и поддерживая людей в трудной ситуации. Глава муниципалитета Алексей Шимко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета Николай Пушкин отметили вклад представителей и ветеранов отрасли в развитие сфер здравоохранения и социальной защиты благодарственными письмами и почетными грамотами.

Кроме муниципальных наград, также были вручены награды от Министерства здравоохранения Московской области, Московской областной Думы, окружного Совета депутатов, Окружного управления социального развития, Серпуховского благочиния и профсоюзов.

Алексей Шимко отметил: «Со своей стороны стремимся создавать все необходимые условия для вашего комфортного труда и жизни. Работаем над привлечением квалифицированных кадров и повышением уровня медицинского и социального обслуживания. Спасибо за труд и преданность делу».