Медиков Балашихи поздравили с наступающим Международным женским днем

В Балашихе отметили приближающийся Международный женский день, поздравив сотрудниц первого филиала местной больницы. Цветы и подарки медикам вручили депутат окружного совета Сергей Щукин, члены Общественной палаты города, добровольцы регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы.

Праздничное мероприятие прошло в рамках акции «Твори добро, Балашиха», которая стала символом признания и поддержки труда медицинских работников. Волонтеры и молодогвардейцы высказали искреннюю благодарность медикам за их самоотверженный труд и поздравили с наступающим праздником.

«Сегодня мы приехали к медикам, которые круглосуточно заботятся о пациентах и жителях Балашихи. Радостно видеть улыбки на их лицах», — отметила председатель Общественной палаты округа и руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Акция «Твори добро, Балашиха» уже восемь лет объединяет горожан, спонсоров и меценатов, которые совместными усилиями помогают нуждающимся, членам семей участников СВО и медицинским работникам. Это важное событие подчеркивает значимость заботы о тех, кто ежедневно трудится на благо общества.