Медики Видновской больницы удалили бусину из уха пенсионерки

Попавший в ухо 76 лет назад фрагмент ожерелья удалили у пациентки в Видном. Операцию провели в клинической больнице.

Сначала 81-летняя пенсионерка обратилась на профосмотр в «Южную» поликлинику в поселке Дрожжино. Проблема со слухом мучала ее много лет.

После врачи Видновской больницы осмотрели женщину и обнаружили в ее правом ухе инородный предмет. Специалисты аккуратно достали его, восстановив слух пациентки.

«При осмотре слухового прохода женщины была обнаружена серная пробка. Для ее удаления было произведено промывание, после чего я вновь осмотрел ухо с помощью отоскопа и увидел там поблескивающий инородный предмет, похожий на бусину», — прокомментировал врач-оториноларинголог Рауль Тен.

Для операции понадобился специальный крючок, вмешательство провели без анестезии. Женщина сказала, что эту стеклянную бусину она потеряла в возрасте пяти лет.