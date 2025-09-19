Медики из подмосковного профсоюза приняли участие во всероссийском форуме

Форум проходит 19 и 20 сентября в Мастерской управления «Сенеж» на президентской платформе «Россия — страна возможностей».

Участников мероприятия включают в работу тематических секций, приглашают на мастер-классы ведущих экспертов и практические сессии, вовлекают в интерактивные обсуждения и командные активности, что позволяет им обмениваться опытом и находить новые пути решения задач.

«Участие в форуме „Россия — время команд“ становится для нас мощным импульсом к развитию. Мы приобретаем новые знания и навыки, которые позволят еще активнее защищать права и интересы работников здравоохранения и укреплять роль профсоюза в системе здравоохранения региона», — отметила заместитель председателя региональной организации Юлия Катанэ.

В 2025 году форум собрал более тысячи участников и 60 экспертов, которые вместе обсуждают современные российские практики управления и делятся успешными моделями.