Медики из Мытищ стали лауреатами премии «Подмосковный врач»

Три участковых врача из Мытищинской областной больницы уже третий стали лауреатами престижной премии «Подмосковный врач». Каждый из участников за свою победу получит денежное вознаграждение в размере 180 тысяч рублей.

Третий год подряд медики из Мытищ демонстрируют высочайший профессионализм, занимая почетные места в конкурсе «Подмосковный врач». Педиатр поликлиники № 6 Евгения Король и терапевты поликлиник № 1 и № 2 Светлана Родина и Марина Романовская одержали победу в этот раз.

Конкурс включал в себя несколько этапов, на которых участники продемонстрировали свои знания и навыки путем прохождения компьютерного тестирования, решения практических заданий и ситуационных задач по своим специальностям. Высокий уровень подготовки и профессионализма врачей из Мытищ отметили эксперты комиссии.

Успех подтверждает высокий профессионализм и преданность своему делу медицинских работников Мытищ, которые ежедневно служат своим пациентам.

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