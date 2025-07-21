Медики из Луховиц стали участниками слета работников здравоохранения

Медики из «Луховицкой больницы» стали участниками «Молодежного спортивного туристического слета работников здравоохранения Московской области» в городе Руза. Команда серьезно подготовилась — провели большую организационную работу: обсудили тактику, сделали плакаты, отрепетировали гимн команды, визитку и настоящую театральную постановку.

Поддержать команду и пожелать им успеха приехали главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова, а также председатель профсоюзной организации медучреждения Валентина Бурмистрова.

Программа слета включила в себя соревнования, а также спортивно-культурные мероприятия. Для медиков — это проверка сообразительности, выносливости, изобретательности и творческих подходов к решению задач.

Эти соревнования могут доказать, что медики — не только профессионалы в своих специальностях, но и творческие личности, люди широких интересов и ярких решений.