Медики из Ленинского округа помогли пациентке стать матерью

В Видновском перинатальном центре врачи оказали помощь 31-летней женщине из Республики Тыва с тяжелым акушерским анамнезом. Пациентка стала многодетной матерью после планового кесарева сечения.

Женщина поступила в отделение патологии беременности на 29-й неделе. Врачи наблюдали ее в течение шести недель, учитывая высокий риск осложнений. Ранее у пациентки было три кесаревых сечения, что увеличивало вероятность врастания плаценты и кровотечения.

Медики заранее подготовились к операции и провели заготовку аутоплазмы. Плановое кесарево сечение прошло под контролем специалистов. На свет появилась девочка весом 3080 граммов и ростом 48 сантиметров.

«У пациентки был сложный акушерский анамнез, связанный с врастанием плаценты в рубец на матке и высоким риском кровотечения. Мы приняли все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для матери и ребенка», — отметил акушер-гинеколог Сергей Доронин.

После операции состояние женщины и новорожденной оценивается как стабильное. Они находятся под наблюдением врачей и готовятся к выписке после завершения восстановительного периода.

В пресс-службе учреждения уточнили, что ежегодно в перинатальном центре принимают более шести тысяч родов. Медицинскую помощь здесь получают пациентки из разных регионов, включая сложные клинические случаи. В центре применяют современные методы ведения родов, в том числе партнерские и вертикальные роды, а также роды в воде.