Медики из Истры поздравили детей войны с 80-летием Великой Победы

Профсоюз работников Истринской клинической больницы при поддержке поликлиники № 2 устроили праздник для пенсионеров, которые родились во время Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в Дедовской библиотеке.

Медики прочитали лирические стихи и исполнили песни. На празднике выступил ансамбль «Поколение», участники которого исполнили любимые композиции гостей. Дети войны поделились своими историями о том трудном времени и о Победе, доставшейся неимоверными силами.

«В этой встрече отразилась не только память о подвиге нашего народа, но и символ единства различных поколений. Каждое слово звучало как благодарность тем, кто отстоял мирное небо. Этот день напоминает о важной миссии — сохранять память о тех, кто подарил мир», — сказала председатель Профсоюза Истринской клинической больницы Наталья Цветкова.

К мероприятию также присоединилась молодежь. Ребята записали для пенсионеров видео, на котором прочитали военные стихотворения.