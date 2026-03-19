Медикам из Пушкино расширили меры социальной поддержки

Депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Анна Дунаева посетила больницу имени профессора Розанова. На встрече с заведующим центром анестезиологии и реанимации Михаилом Козиевым обсудили поддержку врачей.

Врач приехал в Пушкино из Иркутской области с востребованными компетенциями, но столкнулся с жилищной проблемой. Благодаря компенсации части арендной платы специалист быстро решил этот вопрос.

«Поддержка опытных кадров — такой же приоритет, как и приглашение новых врачей, — отметила Анна Дунаева. — История Михаила Козиева доказывает эффективность действующих мер».

Для медиков округа предусмотрели целый пакет гарантий. В него вошли компенсационные выплаты за наем жилья, подъемные при трудоустройстве, частичная компенсация транспорта. Врачам также выделяют служебное жилье и земельные участки, помогают с зачислением детей в сады и предоставляют бесплатное посещение бассейна.

Глава округа Максим Красноцветов отметил положительную динамику.

«Мы поддерживаем молодых специалистов и опытных врачей, чтобы повысить привлекательность работы, — сообщил он. — За 2025 год штат работников увеличился на 57 человек».