Медик из Дубны Альберт Паваротный вернулся из командировки в Курскую область

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Дубненской больницы Альберт Паваротный вернулся из командировки в Курскую область. В течение нескольких недель он работал в местном госпитале, оказывая медицинскую помощь пациентам.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов высоко оценил его личный вклад и всей команды специалистов, которые принимали участие в оказании помощи жителям Курской области. Он отметил высокий профессионализм врачей — хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов. Их самоотверженность и готовность справляться с самыми сложными задачами заслуживают глубокого уважения.

«Спасибо за то, что помогаете людям возвращаться к полноценной жизни после тяжелых заболеваний и травм», — подчеркнул Игорь Давронов.

Работа дубненских врачей в Курской области стала еще одним примером их профессионализма и преданности делу, что заслуживает особой благодарности.