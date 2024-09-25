Медиадень баскетболистов перед стартом нового сезона прошел в Химках

Игроки поучаствовали в фотосессии и провели встречу с журналистами. Фотографии будут использоваться для афиш, анонсов, постов в социальных сетях, а также на странице команд на сайте Российской Федерации баскетбола. Снимки создаются по конкретному стандарту и входят в процедуру паспортизации коллектива для участия в соревнованиях.

«У нас дружная команда, все в хороших отношениях, но нужно проделать еще много работы, чтобы хорошо показать себя в этом сезоне. Такие медиадни помогают еще больше сплотить команду, мы проводим много времени вместе в нестандартной обстановке», — отметил капитан команды «ЦСП-Химки» Арсений Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион впервые занял призовое место на спартакиаде учащихся.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».