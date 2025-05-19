Медиакоманду из Балашихи признали одной из лучших в России

Медиацентр «Наш контент» школы № 18 городского округа Балашиха одержал блестящую победу, став лауреатом первой степени в престижном всероссийском проекте «МедиаПритяжение», организованном «Движением первых». Команда вошла в число лучших школьных медиацентров России и теперь представит Подмосковье на федеральном этапе конкурса.

«МедиаПритяжение» — это уникальная площадка, объединяющая юных журналистов, блогеров, видеографов и дизайнеров со всей страны. Проект дает школьникам шанс проявить себя в создании контента, пройти образовательные программы и побороться за признание на национальном уровне. Ежегодно в нем участвуют сотни команд, но лишь лучшие получают возможность выйти во всероссийский этап.

Медиацентр, созданный на базе центра «Точка роста» школы № 18, продемонстрировал выдающиеся результаты. Ребята успешно справились со всеми этапами конкурса, впечатлив жюри профессионализмом, креативностью и сплоченностью. Их работы выделились яркостью идей и качеством исполнения.