Мебельное производство в Подмосковье выросло на 47% за год

С января по апрель 2025 года в Подмосковье увеличилось производство мебели — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 47,4%. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Также значительно опережает средние темпы роста промпроизводства в регионе сектор электрооборудования — в отчетном периоде рост отрасли составил 29,7%», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, на 18% выросло производство металлических изделий, на 17,8% увеличился выпуск прочих готовых товаров, а производство компьютеров, электроники и оптической техники — на 15,1%.

В целом промышленность региона за первые четыре месяца 2025 года показала рост на 6,6%, а в сфере обрабатывающих производств — на 7,2%.