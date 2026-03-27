Мебельная фабрика в Воскресенске провела экскурсию для участников СВО
Мебельная фабрика «Стул Груп» в Воскресенске провела экскурсию для ветераной СВО в рамках программы «Промышленный туризм». Им рассказали о процессе производства продукции и доступных вакансиях.
Экскурсанты ознакомились с производственными процессами, увидели технологию изготовления мебели и отметили большое число роботизированного оборудования. Им рассказали о вакансиях и условиях труда.«Проект „Промышленный туризм“ открывает для наших ветеранов реальные перспективы возвращения к мирной жизни. Важно создавать условия для профессиональной самореализации наших защитников Отечества», — сказала начальник управления инвестиций и промышленности администрации округа Наталья Андреева.
Инициатива проводить экскурсии на предприятия для участников СВО принадлежит правительству Подмосковья.