Мебель и оборудование завезли в новую поликлинику на Заречной улице в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В городском округе Лобня продолжается строительство новой поликлиники, которая сможет принимать до 600 пациентов в смену. На данный момент общая строительная готовность объекта превышает 90%.

В строительстве задействованы 140 рабочих и шесть машин техники. Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой инженерных сетей и лифтового оборудования. Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории, созданию парковочного пространства и мест для отдыха.

Площадь новой поликлиники составит 11,7 тысячи квадратных метров. В ее составе будут терапевтическое отделение, дневной стационар, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи и женской консультации, а также отделения для лечения инфекционных заболеваний, центры стоматологии, восстановительной медицины и медицинской реабилитации.

Открытие поликлиники на улице Заречной запланировано на 2024 год. Строительство объекта осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленного на улучшение доступности и качества медицинских услуг для населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте