Мебель и оборудование завезли в новую поликлинику на Заречной улице в Лобне

В городском округе Лобня продолжается строительство новой поликлиники, которая сможет принимать до 600 пациентов в смену. На данный момент общая строительная готовность объекта превышает 90%.

В строительстве задействованы 140 рабочих и шесть машин техники. Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой инженерных сетей и лифтового оборудования. Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории, созданию парковочного пространства и мест для отдыха.

Площадь новой поликлиники составит 11,7 тысячи квадратных метров. В ее составе будут терапевтическое отделение, дневной стационар, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи и женской консультации, а также отделения для лечения инфекционных заболеваний, центры стоматологии, восстановительной медицины и медицинской реабилитации.

Открытие поликлиники на улице Заречной запланировано на 2024 год. Строительство объекта осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленного на улучшение доступности и качества медицинских услуг для населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».