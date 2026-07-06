Мебель для штабов передали волонтерам из Дмитровского округа

4 июля волонтерским сообществам Подмосковья передали около 400 кубических метров мебели для обустройства рабочих и складских зон. Для ее перевозки использовали пять большегрузных фур.

Переданные комплекты включают мебель для рабочих мест, помещений приема граждан и складов. Оборудование направят в волонтерские штабы и пункты сбора гуманитарной помощи, где ведется прием обращений, сортировка грузов и координация проектов добровольцев.

Благотворительный фонд «Возрождение жизни» ведет гуманитарную работу с 2022 года. За это время проведено более 50 гуманитарных инициатив и собрано свыше 100 тонн грузов. Поддержка охватывает новые регионы, социальные и медицинские учреждения, семьи с детьми, пожилых людей и участников специальной военной операции.

Новая мебель должна улучшить организацию пространства в штабах. Это позволит создать отдельные рабочие зоны и места ожидания для посетителей. Условия приема граждан станут более удобными, а обработка заявок ускорится.

«Для нас важно помогать не только тем, кто напрямую нуждается в поддержке, но и тем, кто каждый день помогает другим. Нормальные условия для работы волонтеров — это часть большой гуманитарной системы. Передаваемая мебель позволит добровольцам комфортнее и эффективнее организовать свою деятельность, а значит, помощь до адресатов будет доходить быстрее и качественнее», — сказал председатель фонда Павел Игоревич Народовский.