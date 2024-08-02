МЧС рассказало о технике искусственного дыхания и массажа сердца

Внезапная остановка дыхания и сердечной деятельности возможна при многих травмах в чрезвычайных ситуациях. Представители МЧС напомнили, как правильно оказать помощь человеку.

Остановка жизненно важных функций не всегда мгновенно вызывает необратимые изменения в клетках и тканях организма: человек может продолжать жить еще некоторое время. Этот момент называется клинической смертью. В течение этого периода существует возможность восстановления функций наиболее уязвимых к недостатку кислорода нервных клеток.

При этом дыхание и сердечная деятельность отсутствуют, зрачки расширены и не реагируют на свет, кожа бледная, холодная, пульс не определяется. Клинической смерти предшествуют предагональная и агональная стадии.

При оказании первой помощи во внебольничных условиях применяют способ искусственной вентиляции легких по Сильвестру. При этом более эффективны способы «рот в рот» и «рот в нос».

Специалисты подчеркивают, что нельзя терять время на определение признаков дыхания. При остановке сердца следует немедленно приступить к непрямому (закрытому) массажу сердца. Одно сдавливание грудины в секунду. Массаж осуществляют отступя 1,5-2 сантиметра влево от места прикрепления к грудине пятого ребра.

При одновременной остановке дыхания и сердечной деятельности выполняют искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.

Для проведения искусственной вентиляции легких способом «изо рта в рот» пострадавшего нужно уложить на спину, расположившись справа от него, расстегнуть стесняющую одежду; голову пострадавшего максимально запрокинуть назад, что обеспечит более свободное прохождение воздуха по дыхательным путям.

Если сердечная деятельность восстановилась, на сонных артериях появилась пульсация, зрачки сузились, то массаж прекращают, но продолжают искусственную вентиляцию легких до появления адекватного самостоятельного дыхания.

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