МЧС предупредило о сильном тумане и дожде в Подмосковье в ночь на 29 июля

Туман с видимостью 200-700 метров ожидают в Московской области. Как отметили в Telegram-канале регионального МЧС, он начнется в около 01:00 и рассеется примерно в 8:00.

Жителей Подмосковья призвали быть внимательными на улице. Также страдающих от сердечно-сосудистых и астматических заболеваний призвали не выходить на улицу, водителей машин снизить скорость и отказаться от резких обгонов и поворотов.

Также в МЧС сообщили о сильном дожде в Подмосковье.

«Согласно прогнозу Росгидромета в период с 4:00 и в течение дня 29 июля в Московской области ожидается сильный дождь», — написали в публикации.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 29 июля в столице. По его словам, температура будет сохраняться на уровне +18…+22 градуса до середины недели.