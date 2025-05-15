Материалы судебных дел о нацистском геноциде стали доступны жителям Мытищ

Важную работу провели сотрудники правоохранительных органов. Файлы с материалами, собранными в разных регионах России, можно найти на сайте Генеральной прокуратуры России.

Документы о судебных делах, о геноциде советского народа немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками обнародовала к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Генпрокуратура России.

Прокуроры и представители других правоохранительных органов в рамках реализации инициативы проводили работу в 34 регионах России, где имелись сведения о ранее неизвестных местах истребления и захоронения мирного населения и советских военнопленных. Отобраны и рассекречены также архивные материалы о преступлениях участников нацистских карательных отрядов на оккупированных территориях Советского Союза.

Цель публикации сборника — не допустить замалчивания и искажения реальных итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн и исторической роли в них народа Советского Союза, пояснили в ведомстве.