Математический класс откроют в школе Павловского Посада

В школе № 14 города Электрогорска появится новый математический класс. В руководстве образовательного учреждения сообщили, что в этом году на базе седьмых классов будет открыт профильный класс, ориентированный на более глубокое погружение в математические дисциплины.

Учебная программа будет включать расширенный курс по алгебре, геометрии, вероятности и статистике, а также разнообразные курсы внеурочной деятельности и кружки математической направленности.

Помимо открытия математического класса, руководство школы сообщило о готовности образовательного учреждения к новому учебному году. За летний период была проведена большая работа по подготовке школы к приему учеников.

«За летний период мы постарались сделать все, чтобы пребывание учащихся было комфортным и безопасным. Совместными усилиями удалось частично отремонтировать оба школьных корпуса: покрасить лестничные марши, спортзалы, раздевалки, учебные кабинеты, укрепить перила на лестницах, произвести мелкий ремонт поврежденных оконных откосов, дверей, отремонтировать туалетные комнаты, мебель», — сообщили в руководстве школы.