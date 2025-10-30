Математический фестиваль прошел в Жуковском

Округ принял масштабный математический фестиваль для учеников с четвертого по шестой классы. Это значимое событие, организованное на базе школы № 10, объединило около 300 школьников.

Помимо юных жителей Москвы, в Жуковский съехались ребята из многочисленных городов Московской области, среди которых Раменское, Люберцы, Электросталь, Дзержинский, Орехово-Зуево, Балашиха, Павловский Посад, Химки, Бронницы и Лыткарино. Участникам предлагалось не просто найти верное решение сложной задачи, но и аргументированно защитить его перед жюри.

Фестиваль проводится уже в третий раз. Помимо Жуковского, фестиваль расширил свою географию, предложив участникам две дополнительные площадки. Интеллектуальные баталии также развернулись в раменской школе № 19 и на базе Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуево.