Математические классы откроются в 28 школах в Королеве в 2025 году

С первого сентября школьники в Королеве будут углубленно изучать математику. В семи образовательных учреждениях обучение начнется с первого класса в рамках регионального проекта «Математические классы Подмосковья».

Еще в 13 школах математику начнут изучать с пятого класса, а еще в восьми — с седьмого. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации и сертификацию, для обучения закупили учебники и пособия.

Отметим¸ углубленному и профильному образованию в Королеве уделяют пристальное внимание. В наукограде развивается система профильных классов — в школах их открыто более 50. Самые востребованные из них — инженерные, информационные, языковые, предпринимательские, медицинские и психолого-педагогические.

С сентября профильное обучение введут для десятиклассников всех школ, чтобы будущие выпускники смогли определиться с профессией, сосредоточиться на нужных дисциплинах, подготовиться к ЕГЭ и поступить в вузы.