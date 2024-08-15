Матчи регионального первенства по футболу прошли в Котельниках
Более пяти команд встретились на открытом первенстве по футболу в Подмосковье. Несколько матчей прошли в Котельниках.
Футбольный клуб «Котельники» уступил клубу «Болятино» в рамках первенства среди мужских команд. Итоговый счет составил 4:6.
Команда «Ветеранов 55+» обыграла футбольный клуб «Красково» на стадионе «Электрон» со счетом 6:0. Победа позволила команде продолжить борьбу на первенстве.
В домашнем матче «Ветераны 35+» обошли футбольный клуб «Урожай» и победили на первенстве.
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