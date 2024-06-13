Матчи 6-го тура первенства Подмосковья по футболу среди детей прошли в Солнечногорске
Игры в рамках первенства Московской области по футболу среди детских команд прошли на футбольном поле Спортивной школы № 1 в Солнечногорске. Спортсмены округа приняли футболистов из Дмитрова и Рузы.
В первенстве принимают участие восемь команд от Солнечногорска. Первое место в турнирной таблице сейчас занимают ребята 2007, 2013 и 2014 годов рождения, на втором — 2009 года рождения.
«Это шестой тур в чемпионате. Футболисты из Солнечногорска показали хорошие результаты и занимают лидирующие позиции», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
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