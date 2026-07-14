Матч с участием легенд футбола прошел в Люберцах

Спортивное мероприятие состоялось в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор». Программа включала два основных этапа: мастер-класс от известных футболистов и товарищеский матч со сборной округа.

Знаменитые спортсмены вышли на одну площадку с юным поколением. Для детей такие матчи — не просто игра, а живой пример того, как любовь к делу превращается в призвание. Для многих ребят это была первая тренировка с настоящей легендой футбола.

Помимо мастер-класса, на площадке была организована дополнительная спортивная программа: эстафеты, силовые испытания и семейные состязания. По словам организаторов, подобные мероприятия направлены на укрепление взаимодействия между поколениями и передачу профессионального опыта юным спортсменам.