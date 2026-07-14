Матч с участием легенд футбола прошел в Люберцах
Спортивное мероприятие состоялось в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор». Программа включала два основных этапа: мастер-класс от известных футболистов и товарищеский матч со сборной округа.
Знаменитые спортсмены вышли на одну площадку с юным поколением. Для детей такие матчи — не просто игра, а живой пример того, как любовь к делу превращается в призвание. Для многих ребят это была первая тренировка с настоящей легендой футбола.
Помимо мастер-класса, на площадке была организована дополнительная спортивная программа: эстафеты, силовые испытания и семейные состязания. По словам организаторов, подобные мероприятия направлены на укрепление взаимодействия между поколениями и передачу профессионального опыта юным спортсменам.
«Это уникальная возможность для детей, очень важный шаг, потому что они могут перенять опыт от наших звезд, получить эмоциональный заряд и, конечно же, многому научиться», — отметил руководитель комитета РФСО «Спартак» по футболу, член правления Федерации футбола Люберец Дмитрий Кудинов.
Центральным событием дня стал матч между легендами футбола и сборной командой Люберец. За игрой наблюдали сотни зрителей, пришедших семьями. Комментировал происходившее на поле Виктор Гусев, чей голос знаком каждому любителю спорта в стране.
Со счетом 8:5 победу одержала команда легенд. Но, как признаются сами участники встречи, главным результатом этого дня стал не счет на табло, а те эмоции и тепло, которые объединили детей и звезд отечественного футбола на одном поле.