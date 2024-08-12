Матч по футболу и мастер-классы прошли в Пушкинском в День физкультурника

Фото: Администрация г.о. Пушкинский

Спортивные мероприятия провели в центральном парке культуры и отдыха и на футбольном поле в Пушкино в День физкультурника. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах от секций города.

Мастер-классы по кроссфиту, смешанным единоборствам, автоспорту, зимнему плаванию, боксу, самбо и другим видам спорта прошли в центральном парке. Для всех гостей там также провели массовые тренировки.

«Всю свою жизнь я занимался спортом. За свои 74 года не помню ни одного периода, чтобы я бросал это дело. Очень радует, что у нас в городе так много возможностей для молодежи и детей. Спорт — наше все», — рассказал житель Пушкино Игорь Матвеев.

Также в этот день состоялся товарищеский матч по футболу. В нем поучаствовали команды администрации округа и УМВД России «Пушкинское». Со счетом 4-1 победила первая команда.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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