Матч между легендами и любителями футбола пройдет в Коломне

В Коломне на этой неделе начнется летний фестиваль губернатора Московской области Андрея Воробьева . Первым событием станет «Матч легенд». В его рамках звезды отечественного футбола и просто любители этого вида спорта проведут матч на стадионе «Авангард».

На матч приедут Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов. С ними сыграет сборная Коломны.

В состав Подмосковной команды войдут ветераны спорта, тренеры-преподаватели местных школ и воспитанники футбольного клуба «Коломна». Для зрителей организуют активности, в том числе мастер-класс.

Все желающие смогут взять автографы и сделать фото. Кроме того, состоится футбольная тренировка проекта «Выходи во двор».

Матч начнется в полдень. Прийти могут все желающие без возрастных ограничений.