Матч «Легенд футбола» в Солнечногорске посетили почти 1,5 тысячи человек

Знаменитые футболисты провели седьмую игру летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Солнечногорске. Они одержали уверенную победу над любительской командой городского округа со счетом 8:5.

За игрой «Легенд футбола» и местной команды наблюдали около 1,5 тысячи зрителей. На поле стадиона «Металлург» вышли прославленные спортсмены, такие как Егор Титов, Александр Ширко, Олег Корнаухов, Василий Иванов и другие.

Олег Корнаухов отметил, что в рамках программы «Выходи во двор», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, проводятся замечательные мероприятия для детей, которые важны в современном мире. Он вспомнил, как в детстве восхищался тренировками сборных, и выразил надежду, что сегодняшние юные футболисты получат уникальные впечатления и мотивацию от игры с легендами.

Перед началом гала-матча для юных спортсменов из местных секций провели мастер-классы, которые дали возможность каждому участнику сыграть в одной команде с мастерами спорта.

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