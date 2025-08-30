Матч «Легенд футбола» и жителей Щелкова собрал свыше 3 тысяч зрителей
Матч «Легенд футбола» с жителями Щелкова стал заключительным в четвертом сезоне проекта «Выходи во двор». Посмотреть игру пришли более трех тысяч человек, сообщили в подмосковном Минспорте.
«За четыре года команда „Легенды футбола“ провела уже более 40 матчей с жителями Подмосковья. Можно смело сказать, что проект прошел проверку временем, стал визитной карточкой всех спортивных событий в регионе», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
В этот раз на поле стадиона «Спартак» против любительской команды Щелкова и сборная звездных спортсменов. В ее состав вошли Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Денис Глушаков, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, а также победители «Суперлиги Подмосковья» Сергей Себелев, Станислав Зотов и Алексей Федоров. Ими руководил трехкратный вице-чемпион СССР как игрок и двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.
От Щелкова играли космонавт-испытатель, герой России Сергей Прокопьев, ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества, гвардии капитан Виктор Дедюро, ветеран СВО Иван Попик и победитель студенческого чемпионата мира по мини-футболу, обладатель Кубка России по мини-футболу Николай Широченков.
Комментировали спортивный праздник дуэт Григория Твалтвадзе и Олега Жолобова. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Легенд футбола».
Перед началом матча для воспитанников спортшкол провели несколько встреч и мастер-классов. Звезды также вручили им подарки и сделали совместные фото.
«Сейчас многие наши знаменитые футболисты продолжают свою карьеру в качестве тренеров. <<...>> И именно на таких событиях есть возможность „взять на карандаш“ юных талантов, чтобы потом пригласить в свою команду», — сказал Денис Глушаков.
Для остальных зрителей организовали конкурсы, лотерею и футбольные аттракционы.
Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по госпрограмме «Спорт России».