В Химках состоялся товарищеский матч к 99-летию со дня рождения легенды отечественного футбола, заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона, многократного победителя первенств и обладателя Кубка СССР Никиты Симоняна. Мероприятие объединило воспитанников Химкинской школы по футболу, их наставников и жителей округа.

Перед игрой участникам встречи рассказали о пути Никиты Симонян: от первых выступлений за «Динамо» до триумфов в составе «Спартака». Он не только добился выдающихся результатов, но и стал наставником для молодых игроков. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что своим примером футболист показал: успех приходит к тем, кто верит в себя и никогда не сдается.

«Его история вдохновляет молодых игроков и напоминает, что путь к вершинам начинается с упорства», — добавил Сергей Малиновский.

После лекции провели товарищеский матч.

«Истории таких людей, как Никита Симонян, формируют у молодежи понимание настоящих ценностей — силы духа, трудолюбия и преданности Родине. В Подмосковье, и в том числе в Химках, реализуют программу, которая объединяет спорт, культуру и воспитание гражданской ответственности», — отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что в Химках продолжают реализовывать программу патриотического воспитания, в рамках которой в муниципалитете проводят спортивные турниры, концерты, выставки, кинопоказы, культурные акции, встречи с ветеранами и другие активности. Мероприятия направлены на сохранение исторической памяти и объединение жителей разных возрастов вокруг общих ценностей.