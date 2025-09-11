Мастерскую и лекционный класс открыли после ремонта в Воскресенском колледже

Капитальный ремонт лекционного класса и токарной мастерской провели в образовательном учреждении к началу нового учебного года. Работы выполнили благодаря поддержке Воскресенского цементного завода.

В мастерской установили три современных станка: токарный винторезный, точильно-шлифовальный и широкоуниверсальный фрезерный. Студенты будут осваивать на них профессиональные навыки.

Преподаватель по направлениям «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков» и «Токарь на станках с числовым программным управлением» Павел Ковылов отметил, что с таким оборудованием для практических занятий колледж будет выпускать не просто рабочих, а настоящих универсалов. «Выпускники колледжа, умеющие работать на современных станках, будут востребованы на рынке труда», — уверен он.

Впечатлениями от работы на новых станках поделились студенты второго курса Владимир Ошин и Артем Григорян. Они заявили, что такое оборудование значительно облегчило процесс обучения по сравнению с обычными станками с ручным управлением.