Мастерскую Деда Мороза открыли для детей в Серебряных Прудах

В округе распахнула свои двери «Мастерская Деда Мороза». Под руководством педагогов из Детской школы искусств имени Кившенко, а также при поддержке волонтеров, дети погрузились в процесс создания праздничных украшений.

Дети делали елочные игрушки, оригинальные новогодние открытки и сувениры. Кульминацией творческого процесса стало появление долгожданных новогодних гостей — Деда Мороза и его внучки Снегурочки.

«Дети принимали заслуженные награды. Каждый юный мастер получил персональную поздравительную открытку, именной сертификат „Помощника Деда Мороза“, который подтверждал его причастность к новогоднему волшебству, прикреплял к одежде яркий праздничный значок и, конечно же, наслаждался вкусным сладким подарком», — сообщили организаторы.

«Мастерская Деда Мороза» продолжит свою работу до конца декабря по адресу: микрорайон Центральный, 1.