Мастерские Электростальского колледжа капитально отремонтируют к сентябрю
Капитальный ремонт учебных мастерских Электростальского колледжа на Спортивной улице завершается. Их планируют открыть в сентябре.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, стройготовность объекта уже превысила 90%. Работы проводят за счет бюджетных средств по госпрограмме.
«На площадке 15 рабочих и одна единица техники. Ведется устройство инженерных сетей и электромонтажные работы, отделка внутренних помещений, фасадные работы и благоустройство территории», — уточнили в ведомстве.
Площадь двухэтажного здания составляет 2,9 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта туда поставят новую мебель и оборудование.
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