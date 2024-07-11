Мастерские Электростальского колледжа капитально отремонтируют к сентябрю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт учебных мастерских Электростальского колледжа на Спортивной улице завершается. Их планируют открыть в сентябре.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, стройготовность объекта уже превысила 90%. Работы проводят за счет бюджетных средств по госпрограмме.

«На площадке 15 рабочих и одна единица техники. Ведется устройство инженерных сетей и электромонтажные работы, отделка внутренних помещений, фасадные работы и благоустройство территории», — уточнили в ведомстве.

Площадь двухэтажного здания составляет 2,9 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта туда поставят новую мебель и оборудование.

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