Мастерские Деда Мороза открыли в Егорьевске

В преддверии новогодних праздников Егорьевск приглашает юных жителей и их родителей окунуться в атмосферу творчества. В округе начали свою работу «Мастерские Деда Мороза», где каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим помощником главного зимнего волшебника, создавая уникальные подарки и украшения.

Уже на этой неделе были сделаны первые шаги в мир новогоднего креатива. В округе прошли успешные мастер-классы, где дети создавали 3D-открытки со снеговиками.

«Особым моментом стало личное участие главы городского округа Егорьевск, Дмитрия Викулова, который присоединился к ребятам, помогая им в создании объемных поделок и делясь праздничным настроением. Сердцем же праздничного марафона станут творческие площадки, которые развернутся в торговом центре „Егорьевский пассаж“», — сообщили организаторы.

В субботу, 27 декабря, и в воскресенье, 28 декабря, с 10:00 до 16:00 здесь будут проходить непрерывные и бесплатные мастер-классы для всех желающих. Участников ждут занятия по созданию мерцающих новогодних игрушек для елки, расписных фигурок, необычных открыток с авторским дизайном и множества других праздничных поделок. Кульминацией станет встреча с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.