«Мастерские Деда Мороза» начнут свою работу в Серпухове

Приближение Нового года в Серпухове ознаменуется стартом традиции — «Мастерских Деда Мороза». Это возможность для детей и их родителей погрузиться в атмосферу волшебства, создать собственными руками новогодние украшения и подарки, и почувствовать приближение главного зимнего праздника.

Первый предновогодний этап этих творческих мастер-классов развернется 20 и 21 декабря. Инициатива охватит несколько ключевых категорий юных жителей, подчеркивая социальную направленность проекта. Особое внимание будет уделено детям из многодетных и малообеспеченных семей.

«Кроме того, приглашены дети, чьи родители принимают активное участие в спортивных соревнованиях, а также дети из новых регионов, проживающие в пунктах временного размещения. Для них „Мастерские Деда Мороза“ станут источником радости и положительных эмоций», — сообщили организаторы.

Второй этап «Мастерских Деда Мороза» запланирован на 27 и 28 декабря. Гостей ждет насыщенная программа, включающая множество интерактивных зон и мастер-классы.