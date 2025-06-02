Мастерица из Шатуры прошла обучение в престижной академии искусств
Ученица гончарной студии в Шатуре Дарья Пухова прошла конкурсный отбор для обучения в академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Благодаря этому она получила уникальные навыки.
Свой путь в гончарном искусстве Дарья начала шесть лет назад в студии «Домик мастера». Трижды она обучалась в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
Девушка становилась лучшей на всероссийском чемпионате «ЮниорМастерс. Креатив», прошла обучение в профильной смене в «Артеке».
Накануне Дарья прошла обучение в проекте под эгидой областного центра «Взлет». Его создали для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей со всего Подмосковья. Воспитанников обучали освоению новых технических приемов.
В следующем году Дарья Пухова заканчивает школу. Она планирует поступить в институт на специальность, связанную с искусством.